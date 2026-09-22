Через атаку РФ знеструмлено близько 100 тис. абонентів на Чернігівщині – обленерго

Близько 100 тис. абонентів у чотирьох районах Чернігівської області залишилися без електропостачання внаслідок атаки на енергооб'єкт сусідньої області, повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго" в Телеграм у ніч на вівторок.

"Внаслідок атаки ворога на енергооб'єкт сусідньої області знеструмлено близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: https://t.me/chernigivoblenergo/5460