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Трамп чинитиме тиск на Зеленського щодо припинення ударів по енергетиці РФ – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп має намір чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб домогтися припинення українських ударів по енергетичних об'єктах Росії, повідомляє The Guardian.

За даними видання, Трамп порушить питання українських ударів по енергетичному сектору Росії на тлі різкого зростання світових цін на дизельне паливо, спричиненого, зокрема, війною в Ірані та війною Росії проти України.

"Очікується, що Дональд Трамп чинитиме тиск на українського лідера Володимира Зеленського щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі під час особистої зустрічі цього тижня в рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН", – зазначається в повідомленні.

Очікується, що у вівторок Трамп також виступить на Генеральній асамблеї ООН та зустрінеться з основними виробниками енергоносіїв, зокрема представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та нещодавно призначеною лідеркою Венесуели Дельсі Родрігес.

Посол США в ООН Майк Волтц, анонсуючи виступ Трампа, заявив, що президент говоритиме про те, як він "безпосередньо вирішував складні проблеми в усьому світі", а також про мирні угоди, укладені завдяки його зусиллям або над якими він наразі працює.

Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/sep/21/trump-zelenskyy-russia-united-nations

#тиск #президенти #сша #атаки
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