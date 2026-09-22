Польща та Латвія привели сили ППО в готовність через російські удари по Україні

Польща та Латвія в ніч на вівторок повідомили про заходи із забезпечення безпеки свого повітряного простору на тлі російських ударів по території України.

"У зв'язку з ударами Російської Федерації по території України, які здійснюються із застосуванням засобів повітряного нападу, розпочалося застосування військової авіації в польському повітряному просторі", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.

Згідно з повідомленням, командування задіяло необхідні сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан готовності. Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон, яким загрожує небезпека.

Водночас Збройні сили Латвії поінформували про можливу загрозу для повітряного простору країни в Краславському краї.

"Можлива загроза в повітряному просторі Краславського краю. Будьте готові!", – йдеться в повідомленні.

За даними латвійських Збройних сил, додаткових дій наразі не потрібно. У разі зміни ситуації населення буде поінформовано за допомогою повідомлення системи cell broadcast. Також зазначається, що активовано винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону.

Джерела: https://x.com/dowopersz/status/2102129012050944296?s=46

https://x.com/latvijas_armija/status/2102113008269115500?s=46