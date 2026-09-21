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Зеленський зустрівся з главою ЦРУ Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії – ЗМІ

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В аеропорту Шеннон в Ірландії президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з питанням.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, зустріч відбулася в понеділок. Інший співрозмовник розповів, що президент та глава ЦРУ поспілкувалися під час дозаправки літаків, не уточнивши дату зустрічі.

"За словами одного з джерел, зустріч відбулася в понеділок. Інше джерело повідомило, що вони поспілкувалися під час дозаправки літаків, не вказавши при цьому конкретну дату", – зазначається в повідомленні.

Окрім того, обидва джерела говорили на умовах анонімності, оскільки йдеться про делікатні питання. Вони також відмовилися розкривати зміст розмови президента України та голови ЦРУ.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-us-spy-chief-ratcliffe-meet-ireland-sources-say-2026-09-21/

#цру #зустріч #сша
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