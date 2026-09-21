Посли ЄС продовжують обговорення продовження санкцій за порушення терцілісності України. Рішення очікується завтра

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу продовжують обговорення продовження санкцій, запроваджених ЄС за порушення територіальної цілісності України.

Рішення очікується у вівторок, повідомив журналістам у понеділок європейський дипломат, обізнаний з перебігом подій.

Він нагадав, що всі юридичні процедури стосовно продовження мають бути завершені до опівночі вівторка, коли добігає кінця термін дії поточних санкцій. Тому Комітет постійних представників збереться на засідання о 8 годині ранку вівторка, щоб остаточно узгодити рішення.

Як відомо, санкції за порушення територіальної цілісності України, які вперше були запроваджені 17 березня 2014 року, продовжуються кожних пів року. Останній раз рішення продовжити санкції було ухвалено 23 квітня цього року.

Як повідомлялося, спірною стала вимога Словаччини виключити зі списків російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Більшість країн виступила проти. Про неприпустимість послаблення санкцій також заявила українська сторона. Між тим, вже поширюється інформація про те, що російські бізнесмени із списку будуть виключені, а санкції будуть продовжені на три роки замість шести місяців.