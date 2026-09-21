Україна здивована конфронтаційними заявами прем'єра Угорщини Мадяра – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на адресу України.

"Ми здивовані безпідставно конфронтаційними заявами Прем'єр-міністра Угорщини на адресу України", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі X.

За його словами, Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону, сприяючи добробуту, взаємозв'язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. При цьому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими, зазначив глава МЗС.

Сибіга також звернув увагу на заяви, які, за його словами, ставлять під сумнів пряме, прагматичне та взаємовигідне співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі.

"Не менш дивним розвитком подій стали заяви, що ставлять під сумнів пряме, прагматичне та взаємовигідне співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі. Коли політика втручається у прагматичну бізнес-взаємодію, нічого доброго з цього не виходить", – зазначається в повідомленні міністра у понеділок.

Глава українського МЗС також заявив, що останні заяви з Будапешта залишають Україну спантеличеною: "Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати".

За його словами, "орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону – і не принесе користі нікому й надалі".

Водночас Сибіга наголосив, що Україна зберігає готовність до розвитку відносин з Угорщиною.

"Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною", – заявив міністр.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату "Карпатської вісімки", але не прийняв його і мав на це причини. "Нас запросили, і ми з поважних причин не похали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі". Він не пояснив, в чому полягали причини відмови від участі у форматі.

Згодом у понеділок Мадяр в угорському парламенті також зазначив, що в Угорщині не буде побудовано жодного українського нафтосховища, доки при владі перебуває уряд "Тіси".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102110182444560705?s=46