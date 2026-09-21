Мадяр заявив, що не допустить будівництва українського нафтосховища на території Угорщини – угорські ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у понеділок заявив в угорському парламенті, що в Угорщині не буде побудовано жодного українського нафтосховища, доки при владі перебуває уряд "Тіси".

"За словами прем'єр-міністра, MOL (угорська нафтогазова компанія – ІФ-У) розпочав переговори з "Нафтогазом" щодо можливості зберігання нафтопродуктів в Угорщині ще за уряду прем'єра Орбана, але нинішній уряд вважає неприйнятним, що компанія вела переговори з українською стороною без згоди уряду", – повідомило угорське видання Népszava у понеділок.

Népszava послалося на компанію MOL, за інформацією якої наразі вона перебуває лише на самому початку підготовчого процесу, який може тривати роками, і в ході якого MOL вивчає технічні, фінансові та нормативні умови зберігання української нафти та нафтопродуктів в Угорщині.

"З огляду на очікувану тривалість процесу вони (MOL – ІФ-У) ще не повідомили про це уряд", – зазначила Népszava.

За інформацією видання, у понеділок лідер фракції КДНП Бенце Ретварі поставив Мадяру запитання щодо перспектив розвитку подій, запитавши при цьому, чому саме українська преса мала інформувати угорську сторону щодо озвученого плану. Ретварі зазначив, що українці не будуватимуть об'єкт на своїй території, оскільки бояться бомбардувань з боку російської армії. За його словами, розміщення сховища в Угорщині також перенесе цей ризик через кордон, що створить загрозу національній безпеці країни, особливо її східного регіону.

Мадяр також заявив, що переговори між MOL і "Нафтогазом" розпочалися ще за часів попереднього уряду Орбана, і за його словами, MOL вела переговори з українською стороною без згоди уряду, чого нинішній уряд не сприймає.

Як доповнив Мадяр, напередодні ввечері він також дав зрозуміти генеральному директору MOL Жолту Хернаді, що вважає дії компанії неприйнятними та очікує, що MOL розглядатиме угорську державу як власника 25 відсотків акцій компанії.

Своєю чергою, MOL у своєму коментарі виданню Népszava пояснив, що співпраця з "Нафтогазом" щодо озвученого питання перебуває на більш стадії, ніж це було заявлено в парламенті.

За даними компанії, меморандум про взаєморозуміння з "Нафтогазом" відповідає міжнародній практиці, в рамках якої європейські країни надають одна одній взаємну допомогу у зберіганні своїх стратегічних запасів сирої нафти та інших вуглеводнів. Наразі група компаній MOL зберігає в Угорщині запаси, що належать до стратегічних резервів країн ЄС та країн, які не входять до ЄС. Згідно з заявою угорської компанії, наразі вони вивчають відповідні технічні умови, фінансові можливості, а також екологічні, санітарні та нормативні вимоги.

"Цей процес може тривати кілька років; за словами MOL, вони все ще "перебувають на самому початку шляху", і на даному етапі не було необхідності залучати угорський уряд", – стверджує Népszava.

Однак після початку проведення основних досліджень будуть також проведені всі необхідні консультації з національними органами влади та особами, які приймають рішення.

Як повідомлялося з посиланням на в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренко, група "Нафтогаз" 20 вересня підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Джерело: https://nepszava.hu/3333298_mol-naftogaz-magyarorszag-ukrajna-koolajtarolo