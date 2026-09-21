КМДА: "Муніципальна охорона" забезпечує безпеку робіт із прокладання резервної тепломережі на Теремках

Працівники КО "Муніципальна охорона" та підрозділи Нацполіції забезпечують громадський порядок і безпеку під час будівельно-монтажних робіт із прокладання резервної тепломережі на Теремках у Києві, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КМДА, працівників "Муніципальної охорони" залучили для охорони будівельного майданчика та недопущення перебування сторонніх людей у зоні роботи спецтехніки й проведення земляних робіт.

У КМДА зазначили, що минулого тижня частина громадян продовжувала перешкоджати відновленню робіт, хоча вони вже не передбачали видалення дерев. 21 вересня частина присутніх перебувала безпосередньо в зоні проведення будівельних робіт і намагалася їх блокувати. Працівники "Муніципальної охорони" звільняли територію будмайданчика, щоб уникнути небезпеки для людей і дати можливість продовжити роботи.

За інформацією відомства, місто неодноразово обговорювало з представниками громади варіанти прокладання тепломережі.

За результатами сформували оптимізовану схему будівництва на основі проєкту, який уже пройшов державну експертизу. Вона дає змогу зберегти близько 160 дерев. Видаленню підлягають близько десятка насаджень, ще частину передбачено кронувати.

"Завдання працівників "Муніципальної охорони" на Теремках – не перешкоджати мирним зібранням, а здійснювати охорону об'єкта, а також разом із поліцейськими забезпечувати громадський порядок та безпеку, зокрема не допускати перебування людей у небезпечній зоні роботи будівельної техніки", – зазначили в КМДА.

У відомстві повідомили, що станом на 21 вересня представники КМДА та КО "Муніципальна охорона" не зафіксували фактів перевищення службових повноважень працівниками організації.

У КМДА наголосили, що ані 21 вересня, ані протягом останнього місяця на будівельному майданчику дерева не видаляли, а інформація про нібито відновлення вирубки зелених насаджень не відповідає дійсності.

Раніше у понеділок пресслужба Київської міської державної адміністріції з посиланням на заяву КП "Київтеплоенерго" зазначала, що на Теремках тривають роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, водночас нову вирубку дерев на локації не проводять.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/munitsipalnu_okhoronu_zaluchili_dlya_organizatsi_gromadskogo_poryadku_na_budmaydanchiku_u_zvyazku_z_blokuvannyam_tekhniki/