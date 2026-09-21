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Сибіга обговорив із главою МЗС Панами безпеку морських шляхів і повернення депортованих РФ українських дітей

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Сибіга обговорив із главою МЗС Панами безпеку морських шляхів і повернення депортованих РФ українських дітей
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінес-Ача у Нью-Йорку обговорив безпеку морських шляхів, повернення українських дітей, депортованих Росією, та притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.

"Ми зосередилися на безпеці на морі та свободі судноплавства. Від Чорного моря до Панамського каналу безпека морських шляхів є взаємопов'язаною", – написав Сибіга у дописі, поширеному в соцмережі X.

За його словами, триваючі атаки Росії та спроби перешкоджати судноплавству в Чорному морі загрожують глобальній продовольчій безпеці далеко за межами регіону.

Сибіга також подякував Панамі за підтримку та наголосив на важливості практичної взаємодії щодо повернення українських дітей, депортованих Росією.

Окремо сторони обговорили притягнення до відповідальності за злочин агресії. Сибіга зазначив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за скоєні нею злочини, та висловив сподівання на розгляд Панамою питання про приєднання до Спеціального трибуналу.

"Відповідальність за агресію є глобальним принципом, а не регіональним питанням", – наголосив глава МЗС України.

За словами Сибіги, сторони домовилися зберігати позитивну динаміку двосторонніх контактів. Він також висловив сподівання вітати свого панамського колегу в Україні.

 

#розмова #панама #мзс
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