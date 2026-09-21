Молдова засудила два випадки порушення свого повітряного простору на тлі атак РФ на Україну – МЗС

Міністерство закордонних справ Молдови засудило два випадки несанкціонованого прольоту над повітряним простором країни, зафіксовані 21 вересня на тлі масштабних атак Росії на Україну.

"Ці неодноразові порушення національного повітряного простору є неприйнятними та становлять серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова, створюючи прямі ризики для безпеки наших громадян", – йдеться в повідомленні МЗС Молдови у Facebook у понеділок.

За інформацією відомства, перший проліт відбувся над північною частиною країни, зокрема над районами Дондушени та Бричени. Другий випадок зафіксували над південно-східною частиною Молдови, в районі селища Паланка, район Штефан-Вода.

"Республіка Молдова засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України та її наслідки для регіональної безпеки та стабільності", – наголосило міністерство.