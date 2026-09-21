Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Молдова засудила два випадки порушення свого повітряного простору на тлі атак РФ на Україну – МЗС

1 хв читати
Додати як джерело
Молдова засудила два випадки порушення свого повітряного простору на тлі атак РФ на Україну – МЗС

Міністерство закордонних справ Молдови засудило два випадки несанкціонованого прольоту над повітряним простором країни, зафіксовані 21 вересня на тлі масштабних атак Росії на Україну.

"Ці неодноразові порушення національного повітряного простору є неприйнятними та становлять серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова, створюючи прямі ризики для безпеки наших громадян", – йдеться в повідомленні МЗС Молдови у Facebook у понеділок.

За інформацією відомства, перший проліт відбувся над північною частиною країни, зокрема над районами Дондушени та Бричени. Другий випадок зафіксували над південно-східною частиною Молдови, в районі селища Паланка, район Штефан-Вода.

"Республіка Молдова засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України та її наслідки для регіональної безпеки та стабільності", – наголосило міністерство.

 

#війна #безпека #молдова
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати
Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати