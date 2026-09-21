Українська SkyFall спільно канадською Calian Group оголосили стратегічне партнерство для впровадження програми з підготовки операторів безпілотників для країн-членів НАТО

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall разом з канадською Calian Group оголосили про стратегічне партнерство з метою спільної розробки та впровадження програми з підготовки й навчання у питанні використання безпілотних систем для збройних сил країн-членів НАТО та союзників.

Згідно з пресрелізом Calian, у межах співпраці SkyFall залучить технологічні та операційні можливості й експертизу у сфері підготовки, тоді як Calian застосує досвід розробки, інтеграції та проведення міжнародних програм військової підготовки та забезпечення боєготовності відповідно до стандартів НАТО.

"Поєднання цих можливостей дозволить гарантувати, що навчальні програми відповідатимуть сучасним операційним реаліям і враховуватимуть стрімкий розвиток технологій безпілотних систем", – зауважується у релізі.

Серед іншого відповідне партнерство сприятиме міжнародному розширенню діяльності SkyFall Academy та подальшої можливості проводити спеціалізовану підготовку військовослужбовців, інструкторів і технічних фахівців у країнах-партнерах.

У свою чергу для канадської Calian таке партнерство зміцнить портфоліо послуг у сфері оборонної підготовки через інтеграції оперативного досвіду застосування безпілотних систем у власні рішення для навчання, моделювання та забезпечення бойової готовності.

Зазначається, що за останні три роки SkyFall Academy підготувала понад 30 тис. українських військовослужбовців, тоді як Calian за останні 40 років підготувала понад 300 тис. осіб, забезпечуючи потреби країн-членів НАТО та союзників.

"Для України це партнерство розширює доступ до стандартів підготовки НАТО та інфраструктури союзників, посилює взаємосумісність із країнами-партнерами та сприяє глибшій інтеграції українських технологічних і навчальних спроможностей у глобальну оборонну екосистему", – цитуються у релізі слова директора SkyFall Миколи Маковєєва.

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall об'єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків. Компанія розробляє та виробляє дрон Vampire, також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі "шахедів" P1-SUN, системи зв'язку та компоненти – високотехнологічні інженерні рішення.

Головний офіс Calian розташований в Оттаві (Канада), а штат компанії налічує понад 6 тис. співробітників у всьому світі. Компанія надає важливі рішення для секторів оборони, космічної галузі та інших сфер критичної інфраструктури.