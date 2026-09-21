Провідні телеканали США заявили про припинення спільного висвітлення заходів за участю Трампа – заява

Провідні американські телеканали, зокрема FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News, оголосили про спільне рішення призупинити пулове висвітлення подій за участю президента Дональда Трампа.

Згідно з текстом заяви, оприлюдненої телеканалом FOX News, рішення було прийнято після того як адміністрація Трампа заборонила доступ CNN, MS NOW та Politico, звинувативши ці три ЗМІ у публікації "фейкових новин".

"Громадськість має життєвий інтерес у отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що їй не подобається її висвітлення подій", – йдеться у спільній заяві членів президентського пулу.

Це сталося через кілька годин після того, як CNN, MS NOW та Politico оголосили про намір подати позов у відповідь на спробу Трампа заборонити їм доступ до Білого дому.

"Сьогодні вранці ми повідомили уряд, що сьогодні подаємо позов, аби захистити наші права, передбачені Першою поправкою, та відстояти принцип, згідно з яким уряд не має права вирішувати, про що має повідомляти чи публікувати преса", – йдеться у спільній заяві трьох ЗМІ.

Зазначається, що у понеділок черга виконувати обов'язки представника пулу Білого дому належала CNN. Учасники пулу вже давно по черзі висвітлюють діяльність президента та обмінюються відеоматеріалами.

"Без попередження та дотримання належної процедури Білий дім анулював акредитацію наших журналістів, оскільки не погоджувався з нашими матеріалами. Якщо це залишиться без відповіді, це загрожуватиме свободі преси та праву громадськості на незалежну журналістику, вільну від втручання уряду", – йдеться в заяві.

У понеділок Трамп знову висловився у Truth Social, наголосивши, що він не націлений на "вільну пресу".

"Білий дім не веде боротьбу проти вільної преси, яку я дуже ціную. Він веде боротьбу проти фейкових новин, які поширилися, як рак, у наших улюблених Сполучених Штатах Америки. Це корумповане, цілеспрямоване, повсюдне, повністю скоординоване і абсолютно неконтрольоване явище. Це загроза нашій національній безпеці, і його треба зупинити, незабаром! Дякую за увагу до цього питання", – написав Трамп.

Попередні спроби адміністрації Трампа заборонити діяльність ЗМІ та окремих журналістів були заблоковані федеральними суддями.