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Лідери розвідок балтійських країн попередили про можливі російські диверсії всередині країн НАТО – ЗМІ

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Лідери розвідок балтійських країн попередили про можливі російські диверсії всередині країн НАТО – ЗМІ

Низка європейських розвідок повідомляє про можливі диверсії на території країн НАТО, на об'єктах пов'язаних з підтримкою України, йдеться в матеріалі The Guardian.

"Ми не бачимо ознак неминучого нападу… Досі залишається відкритим питання, чи мають вони прямі та конкретні плани, чи це лише в контексті їхніх загальних спроб поширити страх і невизначеність у західному суспільстві", – сказав генеральний директор VDD, служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвітс.

В свою чергу голова служби безпеки Чеської Республіки Міхал Коуделка, заявив, що окрім посилення активності дронів, частиною планів Кремля може бути невелике вторгнення на територію країни НАТО , що межує з Росією. "Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", – сказав він.

Голова чеської служби безпеки вважає, що цей сценарій може розігратися за лічені "місяці, а не роки", але додав, що "багато людей роблять усе можливе, щоб цього не сталося".

Подібні заяви стали відповіддю на зроблену раніше заяву польського прем'єр-міністра Дональда Туска до парламенту: "За оцінками розвідки, Росія може здійснити атаку за допомогою безпілотників або ракет на території НАТО в найближчі місяці, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб довести, що стаття 5 є радше теоретичною, ніж практичною". У відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска "обґрунтованими та добре задокументованими", а в п'ятницю скликав лідерів партій та кандидатів у президенти на виборах 2027 року на екстрену зустріч у Парижі, де вони обговорили, серед іншого, розвідувальні дані про зростаючу загрозу з боку Росії.

#розвідка #диверсії #росія #єс
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