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У Слов'янську росіяни скинули ФАБ-250 на пам'ятку архітектури місцевого значення

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Російські окупаційні війська завдали авіаудару по будівлі непрацюючого медичного закладу Слов'янська (Донецька обл.), обійшлося без постраждалих, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні, 21 вересня, близько 16:30, ворог наніс авіаудар ФАБ-250 по непрацюючому медичному закладу Слов'янська. На щастя, без постраждалих", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, частково зруйнована будівля є пам'ятником архітектури місцевого значення. Будинок був зведений у 1901 році. "Більше сторіччя тут рятували життя людей. Лікарня пережила Першу і Другу світові війни. Але не витримала російської навали", – написав Лях.

За даними МВА, також пошкоджені прилеглі приватні будинки, автівки.

#медзаклад #словянськ #атака
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