У Слов'янську росіяни скинули ФАБ-250 на пам'ятку архітектури місцевого значення

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по будівлі непрацюючого медичного закладу Слов'янська (Донецька обл.), обійшлося без постраждалих, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні, 21 вересня, близько 16:30, ворог наніс авіаудар ФАБ-250 по непрацюючому медичному закладу Слов'янська. На щастя, без постраждалих", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, частково зруйнована будівля є пам'ятником архітектури місцевого значення. Будинок був зведений у 1901 році. "Більше сторіччя тут рятували життя людей. Лікарня пережила Першу і Другу світові війни. Але не витримала російської навали", – написав Лях.

За даними МВА, також пошкоджені прилеглі приватні будинки, автівки.