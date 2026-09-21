На підконтрольну територію України повернули ще п'ятьох дітей з ТОТ Херсонщини

Ще п'ятеро дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це троє хлопчиків та дві дівчинки віком від 10 до 17 років. Серед врятованих – двоє підлітків, 17 та 14 років, які пережили постійний тиск, погрози та пропаганду з боку окупантів", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як розповів Прокудін, 17-річного хлопця через погрози родині змусили ходити до окупаційної школи. До будинку регулярно вривалися озброєні російські військові, проводили обшуки та перевіряли телефони й техніку. У 16 років його змусили підписати повістку до військкомату.

"Родині 14-річного хлопця погрожували забрати його до дитячого будинку, якщо він не відвідуватиме російську школу. Там підліток щодня стикався з російською пропагандою, а російські військові агітували дітей ставати операторами бойових дронів", – написав Прокудін.

За його словами, зараз усі п'ятеро дітей у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та необхідну турботу.

Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine. За даними ОВА, з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернули 190 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.