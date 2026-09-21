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Український пікап UAT.Gyurza-01 кодифікований Міноборони й допущений до постачання в ЗСУ

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Український автомобіль UAT.GYURZA-01 PICKUP, який здатний перевозити п'ятьох військовослужбовців у повному спорядженні та майже дві тонни вантажу, був допущений до постачання Збройним силам України, повідомляють в Міністерстві оборони України.

"Машину створили на базі Dodge RAM 5500 під потреби військових, які в районах бойових дій потребують універсальних, надійних та простих в обслуговуванні машин… Бронепікап оснащений системами зовнішнього спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння та потужною лебідкою", – повідомляється у телеграм-каналі оборонного відомства.

У Міноборони повідомили про характеристики автомобіля: оснащений протикульовим, протиуламковим та протимінним захистом, здатний розвивати швидкість близько 110 км/год. Має запас ходу 800 км на грунтових дорогах.

#зсу #міноборони #технікка #війна
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