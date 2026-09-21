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Сибіга: про гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині будемо говорити на Генасамблеї ООН, світ повинен тиснути на Росію

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Сибіга: про гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині будемо говорити на Генасамблеї ООН, світ повинен тиснути на Росію
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує окремою темою на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку висвітлити гуманітарну катастрофу, що склалася у м. Олешки на окупованій частині Херсонської області. Про це він сказав по прибутті у Нью-Йорк на засідання Генеральної Асамблеї ООН .

"Олешки – це місто на Херсонщині, яке понад півроку живе у повній блокаді. Там залишається понад 6 тисяч людей, серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні і будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ", сказав Сибіга у відео, розміщеному на його сторінці на сторінці у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, так само привезли сюди тему депортації та мілітаризації українських дітей, повернення та відповідальність тих, хто вчиняє ці злочини. "У нас щільний графік. Десятки зустрічей з партнерами з усіх континентів. Шість документів на підпис. Все це заради одного – щоб світ не звикав до цієї війни, щоб тиск на Росію зростав, а підтримка нашого війська посилювалась".

Сибіга також повідомив, що "буде окреме засідання Радбезу по Україні, буде Кримська платформа, вже шостий саміт, буде розмова про енергетику перед зимою, про Чорне море і зерно. Окрему програму матиме перша леді з заходами по просуванню гуманітарних ініціатив".

#ассамблея #оон #олешки #сибіга
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