На Херсонщині внаслідок російських атак поранені троє цивільних – прокуратура

Російські окупанти в понеділок, 21 вересня, атакували населені пункти Херсонщини артилерією та БПЛА, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів три людини отримали травми. Це житель Урожайного та двоє херсонців, які дістали поранень через ворожі атаки за допомогою дронів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, церкву, приміщення лікарні, адмінбудівлю, службовий, вантажний й легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.