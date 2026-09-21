Суд призначив 15 і 10 років тюрми двом підпалювачам, які на замовлення ФСБ нищили об'єкти Укрзалізниці у Києві – СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України реальні терміни ув'язнення отримали двоє російських агентів, яких СБУ викрила у березні 2025 року на підпалах у Києві.

"Як з'ясувало розслідування, зловмисники виконували завдання фсб на знищення релейних шаф столичних ліній Укрзалізниці. У такий спосіб рашисти сподівалися порушити безперебійну логістику вантажних перевезень, зокрема у напрямку фронтових районів", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За даними слідства, для підготовки та здійснення диверсій російська спецслужба залучила двох місцевих наркозалежних, один з яких уже відбував покарання за зберігання заборонених речовин. До уваги ФСБ вони потрапили через телеграм-канали, де шукали "легкі" заробітки для придбання наркотиків.

Після вербування зловмисники отримали інструкцію від куратора з РФ на придбання легкозаймистої суміші для знищення релейної шафи. Для цього агенти зламали захисний корпус енергообладнання та підпалили його зсередини. Одночасно вони фіксували загоряння на камеру телефону для "звіту" ФСБ.

Встановлено, що координацією диверсії дистанційно займався "зв'язковий" російської спецслужби, який перебуває в московській області.

"Під час обшуків у затриманих виявили одяг, в якому вони вчиняли підпал, а також мобільні телефони з доказами роботи на ворога", – додали в СБУ.

Суд визнав обох агентів винними за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Одному з них суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, а іншого, врахувавши співпрацю зі слідством, засудив до 10 років тюрми.

Крім цього, заочну підозру отримав громадянин РФ з Підмосков'я, який курував агентурну групу, слідство у його справі триває.