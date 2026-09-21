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Автомобілі Офісу генпрокурора для відрядження Кравченка задіяні не були, повідомили у відомстві

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Автомобілі Офісу генпрокурора для відрядження Кравченка задіяні не були, повідомили у відомстві

Звільнений з посади генерального прокурора України на тлі скандалу з операцією "Карфаген" Руслан Кравченко, ще перебуваючи на посаді, не користувався службовим автомобілем під час виїзду за кордон у відрядження, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"Інформую, що у проміжок часу з 13.09.2026 по 14.09.2026 службові транспортні засоби Офісу генерального прокурора для виїзду у службове відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка не були задіяні", – сказала агентству керівник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк в понеділок, відповідаючи на запитання, чи повернув Кравченко службовий автомобіль до автопарку відомства.

Раніше видання "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляло, що Кравченко перетнув державний кордон о 2:30 ночі 14 вересня, він їхав саме на офіційному службовому автомобілі Офісу генерального прокурора.

У понеділок, 21 вересня, в Офісі генпрокурора повідомили, що Кравченко залишається прокурором Офісу генпрокурора, адже втратив тільки адміністративну посаду, але на роботу після завершення терміну відрядження не вийшов.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.

Офіційно невідомо, де саме зараз пепребуває Кравченко. За непідтвердженою інформацію у ЗМІ, він може перебувати у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

#кравченко #відрядження #офіс_генпрокурора
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