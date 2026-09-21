УЧХ бере участь у програми допомоги на зиму для мешканців прифронтових територій

Український Червоний Хрест (УЧХ) бере участь у реалізації програми грошової допомоги на зимовий період для мешканців прифронтових територій.

“Український Червоний Хрест разом з іншими гуманітарними організаціями бере участь у реалізації програми грошової допомоги на зимовий період для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах. Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року та передбачає одноразову допомогу 19 400 грн на одне домогосподарство, що виплачується одноразово на весь опалювальний сезон 2026/27”, – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

В організації зазначили, що Український Червоний Хрест не приймає заяви на цю допомогу. Програма передбачає два механізми виплати коштів: через державні органи та за участі міжнародних і національних гуманітарних організацій.

Для визначених державою 18 вразливих категорій населення зимова допомога надається за кошти з гуманітарного рахунку. За цим напрямом УЧХ уже перерахував 223,8 млн грн на гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики України для реалізації програми зимової допомоги.

Для подання заяви на допомогу необхідно звернутися до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України. Далі Пенсійний фонд формуватиме та валідуватиме списки поданих заяв і за кошти, перераховані УЧХ та іншими організаціями, здійснюватиме виплати безпосередньо мешканцям громад.

Для частини прифронтових громад передбачено окремий механізм підтримки — виплату одноразової допомоги у розмірі 19,4 тис. грн на домогосподарство. Її здійснюють міжнародні та національні гуманітарні організації за наявності фінансування. Для подання заяви необхідно до 30 жовтня 2026 року звернутися до місцевого органу управління за місцем проживання.

В УЧХ звернули увагу, що подання заяви не означає автоматичного отримання 19,4 тис. грн. Спочатку подані дані мають пройти перевірку.