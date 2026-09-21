Ексгенпрокурор Кравченко залишається прокурором Офісу генпрокурора, на роботу не вийшов після відрядження – УП

Звільнений із посади генерального прокурора на тлі скандалу із операцією "Карфаген" Руслан Кравченко залишається прокурором Офісу генпрокурора, але на роботу після відрядження не вийшов, повідомляє "Українська правда" із посиланням на речницю відомства Мар'яну Гайовську.

"Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув", – цитує видання речницю.

"Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду – генпрокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП", – зазначає "Українська правда".

Також, як пише видання, речниця відомства повідомила, що не володіє інформацією, чи повернувся Кравченко до України і де перебуває зараз.

Агентству "Інтерфакс-Україна" не вдалося уточнити в Офісі генпрокурора цю інформацію.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.

Офіційно не відомо, де саме зараз знаходиться Кравченко, за непідтвердженою інформацію у ЗМІ він може перебувати у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.