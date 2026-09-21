Росіяни вдарили по підприємству в Бучанському районі – Київська ОВА

Російські окупанти вдень в понеділок, 21 вересня, атакували ряд населених пунктів Київщини, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. До ліквідації пожежі залучено сили та засоби ДСНС", – написав він в телеграм-каналі.

Крім того, за словами Ткаченка, в іншому населеному пункті району пошкоджено два приватні будинки, чотири автомобілі та складські приміщення.

"Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки", – наголосив очільник ОВА.

Додаткова інформація встановлюється.