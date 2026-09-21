Нардеп Гончаренко заявив про виявлення апаратури прослуховування у своїй автівці

Народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив про виявлення апаратури прослуховування у своїй автівці.

"Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Він зазначив, що "прослушка в машині народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, голови ТСК є ДУЖЕ поганим знаком. Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обов'язково в ПАРЄ".

"Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре", – наголосив він.

Допис супроводжується відповідним відео.

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, що виявив пристрій, схожий на прослуховувальний, у своєму службовому автомобілі. Рівно за рік до цього, у вересні 2025 року, аналогічний записуючий пристрій із вбудованою SIM-картою та картою пам'яті знайшли в його робочому кабінеті всередині одного з настільних телефонів.