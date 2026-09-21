Генштаб ЗСУ: станом на 21 вересня виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки

Сили оборони України станом на 21 вересня після ураження Московського НПЗ вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, підбивши підсумки тижня, з 14 по 20 вересня, стосовно уражень важливих об'єктів противника на території РФ та ТОТ України.

"З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів противника на території рф та ТОТ України. Передусім – підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал росії", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк. Також у Таганрозі Ростовської області РФ уражено "Атлант Аэро", яке виробляє ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для "Орион".

У ніч на 17 вересня уражено НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки АВТ-3.

20 вересня уражено "Газпромнефть-Московский НПЗ" у Москві, а саме установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

"Таким чином, станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки", – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ

Зазначається, що як один з наслідків – у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5.

"Окремий напрям – системне ураження ППО, РЛС, РЕБ та засобів управління", – зазначили у Генштабі.

Зокрема, у Сочі уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 "Тріумф", у районі Вигоничів Брянської області рф – дві пускові установки С-400, а в районі Українки Запорізької області – ЗРК "Бук-М3". На Донеччині уражено РЛС "Небо-У". А у Брянській області уражено станції РЕБ, РЛС та ретранслятори.

"Значну увагу приділяли інфраструктурі ударних БпЛА окупантів. У районах Донецька, Курська та Сіверськодонецька уражено місця зберігання, підготовки, пуску та виробництва безпілотників. На аеродромі Саки – наземну станцію управління БпЛА "Оріон". Також уражено численні пункти управління БпЛА російського агресора", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, на аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" уражено два Ан-26, Ан-12 та три гелікоптери. На аеродромі Саки – літак Су-24.

Протягом тижня українські воїни також гатили по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів.

"Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – наголосили у Генштабі.