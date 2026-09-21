Україна на семінарах в Любліні передала НАТО бойовий досвід застосування БпЛА та РЕБ на тактичному рівні

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) провів у Польщі серію семінарів, під час яких українські військовослужбовці передавали офіцерам Польщі та Німеччини бойовий досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідувального забезпечення на тактичному рівні, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Тритижневі семінари відбулися в Любліні на базі Литовсько-польсько-української бригади (LITPOLUKRBRIG) у межах проєкту JATEC на підтримку курсу "Підготовка капітанів", спрямованого на обмін оперативним досвідом між Збройними силами України та НАТО.

"Українські офіцери діляться досвідом реальної сучасної війни, а практична підготовка дозволяє нам спільно перевірити, як цей досвід може бути використаний у підготовці військ. Саме так формується справжня взаємосумісність – через спільну роботу, спільне розуміння та пошук рішень", – зазначив старший національний представник України в JATEC полковник Валерій Вишнівський.

Під час навчальних сесій учасники розглядали в теорії та на практиці вплив безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідувального забезпечення на сучасні тактичні операції, а також процес ухвалення рішень і застосування уроків, здобутих під час бойових дій.

Одним із пріоритетів JATEC є передача українського бойового досвіду та оцінка можливостей його застосування у військовій освіті, підготовці й процесах тактичного планування НАТО.