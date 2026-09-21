Комендантська година у Вінницькій області триватиме з 1:00 – обладміністрація

Із понеділка, 21 вересня, на Вінниччині змінено час дії комендантської години: вона розпочинатиметься о 1:00 та триватиме до 5:00, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна в Телеграм.

Час початку комендантської години перенесено з 00:00 на 01:00. Відповідні зміни внесено до наказу про запровадження комендантської години на території області.

"Це рішення узгоджується з рішенням Уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак", – зазначила Заболотна.

Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.

Як повідомлялося, раніше тривалість комендантської години на одну годину скоротили в Києві та Київській області: з 10 вересня вона діє з 1:00 до 5:00 ранку. До того комендантська година в Києві на Київській області тривала 5 годин та починалася опівночі. Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що це рішення є збалансованим кроком з адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак.