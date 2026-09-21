Міноборони роз'яснило процедуру повернення зі СЗЧ після завершення спрощеної програми

20 вересня завершилася спрощена програма повернення після СЗЧ, але добровільне повернення на службу залишається можливим.

Як роз'яснює Міністерство оборони України у Фейсбук у понеділок, тепер воно відбувається через Військову службу правопорядку та батальйони резерву. Самостійно обрати частину вже не можна, а процедура може тривати довше.

Для повернення потрібно звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Після підтвердження рапорту є 24 години, щоб прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву.

Якщо є домовленість із конкретною бойовою частиною, варто мати її рекомендаційний лист. Його можуть врахувати під час подальшого направлення.

Для тих, хто вперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду.