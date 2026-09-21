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Пункт допомоги УЧХ працює у Запоріжжі на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА

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Пункт допомоги УЧХ працює у Запоріжжі на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА
Фото: Червоний Хрест України

Пункт допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) працює у Запоріжжі на місці ліквідації наслідків нічної російської атаки БпЛА.

"Цієї ночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місцях ліквідації наслідків чергової атаки у Запоріжжі разом з іншими спеціальними службами… Наразі на місці працює Пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де триває видача гуманітарної допомоги людям, чиє житло зазнало пошкоджень", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Крім того, мешканці можуть отримати у пункті УЧХ першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, уночі російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, завдавши ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки постраждали шестеро цивільних людей, згорів торгівельний центр "Інтрейд", пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та університет.

 

#допомога #тчху #атака
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