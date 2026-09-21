Водій Кропиви з операції "Карфаген" вийшов із СІЗО

Водій заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, що є фігурантом справи "Карфаген", Сергій Куций вніс заставу у 3 млн грн та вийшов з-під варти, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Водій фігуранта операції "Карфаген" Сергія Кропиви – Сергій "Камрад" Куций – зміг внести заставу у 3 млн грн та вийшов з-під варти", йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграмі у понеділок.

Тепер на Куцого покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця свого проживання та роботу; здати паспорти для виїзду за кордон; утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Кропивою, зі співмешканкою Кропиви Єлизаветою Івахненко, які проходять у справі і наразі перебувають під вартою, та іншими особами; носити електронний браслет.

ЦПК повідомляє, що після внесення застави через свого захисника Куций відмовився від апеляційної скарги. Апеляційна палата прийняла відмову.

Кропива перебуває під вартою із можливістю внести заставу у 120 млн грн.

За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації Кропиви. Зокрема, він стежив за безпекою під час поїздок Кропиви на службовому авто та його зустрічей з іншими людьми, використовував незареєстровані номерні знаки, отримував гроші від осіб, пов'язаних із колцентрами, і передавав їх Кропиві. Також він допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка. Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.