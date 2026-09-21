Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління БпЛА та наземних станцій операторів – Міноборони

Сили оборони України упродовж 13-20 вересня знищили 10 російських пунктів управління безпілотними літальними апаратами та наземних станцій операторів, а також уразили сім ключових воєнних об'єктів, пов'язаних із виробництвом, зберіганням або підготовкою до запуску ворожих БпЛА, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм.

За даними Міноборони, серед знищених російських засобів також зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф" і "Бук-М3", а також радіолокаційна станція "Небо-У".

"Робимо усе можливе, щоб усунути першопричину повітряних тривог – можливість Росії атакувати наші міста. Позбавляємо ворога матеріальних ресурсів для ведення війни", – йдеться в повідомленні Міноборони у понеділок.

Зокрема, у період із 13 до 20 вересня уражено сім ключових воєнних об'єктів, де вироблялися, зберігалися або готувалися до запуску російські БпЛА. Йдеться про цехи в Сіверськодонецьку, бази та майданчики запуску в Сочі та Курську, а також локації в окупованому Донецьку.