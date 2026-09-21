На Теремках прокладають резервну теплотрасу, але нової вирубки дерев не проводять – КМДА

На Теремках тривають роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, водночас нову вирубку дерев на локації не проводять, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Facebook в понеділок з посиланням на заяву КП "Київтеплоенерго".

"Інформація, яка сьогодні з'явилася в низці ресурсів про нібито нову вирубку дерев на Теремках, не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що резервна теплотраса має забезпечити теплопостачання житлових масивів у разі надзвичайної ситуації або зупинки роботи ТЕЦ 5.

Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом: планують зберегти близько 160 дерев, тоді як під видалення потраплять близько 10 дерев. Решту дерев, необхідних для проведення робіт, кронуватимуть.

Як наголошують у відомстві, наразі на будівельному майданчику проводять лише земляні роботи: екскаватори риють траншею, навколо ділянки встановлюють паркан.

У понеділок, за інформацією КМДА, на місце будівництва також прийшли мешканці Теремків з вимогою продовжити роботи та гарантувати теплопостачання взимку.

Як зазначалось, правоохоронці у понеділок взяли під охорону паркову територію на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де раніше розпочалася вирубка дерев для прокладання теплотраси, проти чого протестували місцеві мешканці, та нікого не пропускають на територію парку.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зранку в понеділок до парку прибуло 10 автобусів з поліцією, на його територію нікого не впускають. На місці помічено автозаки. Також правоохоронці заблокували виходи з житлових комплексів.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частину дерев вже знищено. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, які обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 рр. була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема під вул.Теремківська. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов'язане із забезпеченням потреб нових житлових комплексів, які зводяться поруч, та прокладання під'їзної автодороги до них, яка була запланована у минулі роки по цій лінії, але від будівництва якої міська влада відмовилась після протестів.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше заявив про плани висадити крупномірні дерева на місці вирубки зеленої зони, і що прокладання теплотраси саме там затверджене проєктом, який пройшов державну експертизу, а прокласти її під вул. Теремківська неможливо, оскільки там уже нібито проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі.

Жителі Теремків та представники міської влади 11 серпня домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, та про двотижневий мораторій на вирубування дерев, а вже 1 вересня перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що "за результатами узгодженого з мешканцями житлового масиву рішення буде застосовано чинний проєкт та передбачений ним інженерний коридор, але з максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема з урахуванням рекомендацій громадськості". Стверджувалося, що оптимізований план будівництва тепломережі дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а видалити планують близько десяти насаджень, частину лише кронують.

14 вересня на територію парку на Теремках знов заїхала техніка та розпочала роботи. Активісти стверджують, що роботи ведуть за попередньою схемою, а не за ощадливішим маршрутом, про який раніше заявляла КМДА. Після цього акції протесту проти вирубки поновилися.

Джерело: https://www.facebook.com/share/19emifyYS2/?mibextid=wwXIfr