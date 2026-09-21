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У Нацполіції посилюють підготовку керівників слідства до роботи в умовах війни

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Керівники слідчих підрозділів Національної поліції з 12 регіонів вдосконалювали навички організації розслідувань міжнародних злочинів, командної взаємодії та реагування на професійне виснаження під час триденного практичного навчання.

Навчання організувало Головне слідче управління Нацполіції для керівників підрозділів, які в умовах війни працюють із найбільшим навантаженням. Захід відбувся за підтримки Project Expedite Justice (PEJ) у межах проєкту "Justice Bootcamps", повідомляє пресслужба Національної поліції в телеграм-каналі.

Програма навчання поєднувала питання організації розслідувань із психологічною підготовкою. Учасники розглянули підходи до комплексного розслідування міжнародних злочинів і роботу спеціалізованих підрозділів, а також опрацювали питання професійного вигорання, взаємодії в колективах та лідерства.

"За кожним із вас уже є досвід рішень, які хтось із колег, можливо, тільки зараз шукає. Тому важливо, щоб кожен забрав із цієї зустрічі нову професійну ідею, корисний контакт і розуміння того, що можна змінити у своїй команді", – зазначила начальниця управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ НПУ Христина Подиряко.

Практичний обмін між регіонами був спрямований на те, щоб учасники могли знаходити рішення для роботи власних підрозділів і підтримувати спроможність команд працювати за тривалого навантаження.

#війна #поліція #керівники
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