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У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 13 вулиць, провулків і парків

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У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 13 вулиць, провулків і парків

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про перейменування 13 вулиць, провулків та парків столиці у Деснянському, Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому і Голосіївському районах.

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно перейменувати: вул. Муромську – на вул. Доманську; вул. Донську – на честь гетьмана Олифіра Голуба; вул. Зеленогірську – на честь Андрія "Джуса" Пільщикова; вул. 9 травня – на честь Кузьми Дерев'янка; вул. Льва Толстого – на честь Наталени Королеви; вул. Першого Травня – на честь Ніни Мороженко; вул. Лермонтова – на честь Олександра Маслака; вул. Василя Жуковського – на честь Дмитра Донцова.

Також запитують, чи варто перейменувати пров. Рильського – на вул. Патріарха Філарета; пров. Толстого – на пров. Ставовий; пров. Лермонтова – на пров. Гатище. 

Крім того, у жителів столиці цікавляться, чи потрібно перейменувати: парк "Кинь-Ґрусть" – на парк "Кульженківський"; парк ім. Генерала Потапова – на честь Дмитра Гнатюка.

Опитування триватимуть до 30 вересня 2026 року.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#київ #опитування #топоніміка #київ_цифровий
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