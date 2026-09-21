У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 13 вулиць, провулків і парків

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про перейменування 13 вулиць, провулків та парків столиці у Деснянському, Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому і Голосіївському районах.

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно перейменувати: вул. Муромську – на вул. Доманську; вул. Донську – на честь гетьмана Олифіра Голуба; вул. Зеленогірську – на честь Андрія "Джуса" Пільщикова; вул. 9 травня – на честь Кузьми Дерев'янка; вул. Льва Толстого – на честь Наталени Королеви; вул. Першого Травня – на честь Ніни Мороженко; вул. Лермонтова – на честь Олександра Маслака; вул. Василя Жуковського – на честь Дмитра Донцова.

Також запитують, чи варто перейменувати пров. Рильського – на вул. Патріарха Філарета; пров. Толстого – на пров. Ставовий; пров. Лермонтова – на пров. Гатище.

Крім того, у жителів столиці цікавляться, чи потрібно перейменувати: парк "Кинь-Ґрусть" – на парк "Кульженківський"; парк ім. Генерала Потапова – на честь Дмитра Гнатюка.

Опитування триватимуть до 30 вересня 2026 року.