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Україну на тижні огортатиме прохолода вересневих злив

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Україну на тижні огортатиме прохолода вересневих злив

Помірні, вночі у північних областях значні дощі очікуються в Україні у вівторок, 22 вересня, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; на сході та південному сході країни вночі 11-16°, вдень 19-24°; на решті території вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві 22 вересня вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 22 вересня вдень була +29,0° в 2017р., найнижча вночі -2,0° в 1881р.

В середу, 23 вересня, в Україні очікуються помірні, на Лівобережжі країни значні дощі, вдень місцями грози. Лише у більшості північних та центральних областей вночі без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 16-21°.

В Києві 23 вересня вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

#погода #прогноз_погоди #дощі
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