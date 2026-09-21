Сили оборони уразили РЛС "Каста", пункт управління БпЛА та місце зосередження військових РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили радіолокаційну станцію "Каста", пункт управління безпілотниками та місце зосередження живої сили російських військ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі населеного пункту Пікузи Донецької області українські військові уразили радіолокаційну станцію "Каста" російських військ.

"РЛС "Каста-2Е2" (39Н6) – мобільна РЛС для виявлення літаків, ракет і БпЛА на малих висотах. Дальність – до 150 км. Орієнтовна вартість – від 60 млн доларів", – зазначили в Генштабі.

Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління БпЛА російських військ.

Крім того, як наголошують у відомстві, у районі Старого Хутора Бєлгородської області РФ уражено місце зосередження живої сили російських військ.