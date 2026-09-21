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РФ вдруге вдарила по АЗС на Житомирщині

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РФ вдруге вдарила по АЗС на Житомирщині
Фото: https://t.me/zhytomyrskaODA/

Російські війська вдруге за ранок понеділка завдали удару по АЗС Житомирської області – пошкоджень зазнала автозаправна станція мережі WOG у Звягельскому районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", – розповіли в обладміністрації.

Робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів.

Раніше Бунечко повідомляв про атаку на автозаправку на трасі М-06 у передмісті Звягеля.

#азс #житомирська #атаки
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