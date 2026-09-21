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Чернігів та німецький Аахен підписали угоду про співпрацю

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Чернігів та німецький Аахен підписали угоду про співпрацю
Фото: Чернігівська міськрада

Чернігів та німецьке місто Аахен офіційно закріпили новий етап партнерства – 18 вересня підписано угоду про регулярне партнерство, що передбачає реалізацію у довгостроковому форматі спільних проєктів, обмін досвідом та розвиток культурних, освітніх і молодіжних ініціатив.

"18 вересня Чернігів та німецький Аахен офіційно закріпили новий етап партнерства. Угоду про регулярне партнерство в онлайн-форматі підписали заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко та обербургомістр Аахена Міхаель Цімонс", – повідомила пресслужба Чернігівської міської ради в Телеграм у понеділок.

У пресслужбі міськради зазначили, що співпраця між містами розпочалася у 2023 році. За цей час Аахен неодноразово підтримував Чернігів і було реалізовано низку спільних ініціатив. "Тепер співпраця переходить у довгостроковий формат. Це нові можливості для спільних проєктів, обміну досвідом та розвитку культурних, освітніх і молодіжних ініціатив", – наголосили у міськраді.

"Дякуємо громаді Аахена за послідовну підтримку України та Чернігова. Окрема вдячність – Спілці українців в Аахені, яка стояла біля витоків партнерства між нашими містами", – додали у пресслужбі.

#співпраця #чернігів #аахен
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