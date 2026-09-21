Понад 80% батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, – попередні результати опитування

Понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу, свідчать перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України.

"Державна служба якості освіти України за дорученням прем'єр-міністра збирає зворотний зв'язок від батьків щодо організації харчування у школах. Станом на 20 вересня після первинної обробки для аналізу відібрано 2 162 анкети батьків дітей, які навчаються очно. Опитування триватиме до 16 жовтня, тому наведені результати є проміжними", – йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Згідно з проміжними результатами, 80,8% опитаних батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% – харчуються іноді. При цьому 96% учасників зазначили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування.

Зазначається, що батьки переважно позитивно оцінюють організацію шкільного харчування. Так, умови в їдальнях позитивно оцінили 90,7% опитаних, організацію прийому їжі – 87,7%, розмір порцій – 87,4%, різноманітність меню – 85,8%, якість страв – 85,7%. Смак страв позитивно оцінили 83,6%, температуру – 80,1%.

Водночас, у відомстві розповіли, що опитування дозволяє побачити конкретні питання, над якими необхідно працювати далі.

Зокрема, батьки, чиї діти харчуються не завжди або не харчуються у школі, найчастіше причиною називають смак страв – 56,1%. Також серед причин – різноманітність меню, якість та температура їжі.

В Міносвіти констатували, що саме ці аспекти батьки найчастіше пропонують покращити: 37% говорять про необхідність більш різноманітного меню, 36,5% – покращення смаку, 22,4% – якості, 19,8% – температури страв.

"Окрема увага – організації харчування під час повітряних тривог. Серед батьків, чиї діти потрапляли в ситуацію, коли час прийому їжі припадав на перебування в укритті, 53,2% повідомили, що харчування забезпечується, ще 13,5% – що забезпечується частково або не завжди. Водночас 21,1% не знають, як організовано харчування дитини в такій ситуації. Це вказує, зокрема, на необхідність краще інформувати батьків про алгоритми роботи школи під час тривог", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що участь в опитуванні добровільна, а його результати відображають думку тих батьків, які долучилися, і не є репрезентативними для всієї системи загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму передбачено 14,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.