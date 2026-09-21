Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Понад 80% батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, – попередні результати опитування

2 хв читати
Додати як джерело
Понад 80% батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, – попередні результати опитування
Фото: МОН

Понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу, свідчать перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України.

"Державна служба якості освіти України за дорученням прем'єр-міністра збирає зворотний зв'язок від батьків щодо організації харчування у школах. Станом на 20 вересня після первинної обробки для аналізу відібрано 2 162 анкети батьків дітей, які навчаються очно. Опитування триватиме до 16 жовтня, тому наведені результати є проміжними", – йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Згідно з проміжними результатами, 80,8% опитаних батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% – харчуються іноді. При цьому 96% учасників зазначили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування. 

Зазначається, що батьки переважно позитивно оцінюють організацію шкільного харчування. Так, умови в їдальнях позитивно оцінили 90,7% опитаних, організацію прийому їжі – 87,7%, розмір порцій – 87,4%, різноманітність меню – 85,8%, якість страв – 85,7%. Смак страв позитивно оцінили 83,6%, температуру – 80,1%. 

Водночас, у відомстві розповіли, що опитування дозволяє побачити конкретні питання, над якими необхідно працювати далі.

Зокрема, батьки, чиї діти харчуються не завжди або не харчуються у школі, найчастіше причиною називають смак страв – 56,1%. Також серед причин – різноманітність меню, якість та температура їжі. 

В Міносвіти констатували, що саме ці аспекти батьки найчастіше пропонують покращити: 37% говорять про необхідність більш різноманітного меню, 36,5% – покращення смаку, 22,4% – якості, 19,8% – температури страв.

"Окрема увага – організації харчування під час повітряних тривог. Серед батьків, чиї діти потрапляли в ситуацію, коли час прийому їжі припадав на перебування в укритті, 53,2% повідомили, що харчування забезпечується, ще 13,5% – що забезпечується частково або не завжди. Водночас 21,1% не знають, як організовано харчування дитини в такій ситуації. Це вказує, зокрема, на необхідність краще інформувати батьків про алгоритми роботи школи під час тривог", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що участь в опитуванні добровільна, а його результати відображають думку тих батьків, які долучилися, і не є репрезентативними для всієї системи загальної середньої освіти. 

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму передбачено 14,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#харчування #школа #опитування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати
Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати