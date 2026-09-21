РФ може накопичувати ракети для ударів по енергетиці України взимку – ЗМІ

Росія може накопичувати балістичні ракети для ударів по українській енергетичній та тепловій інфраструктурі в зимовий період, скоротивши з серпня їхнє використання на тлі активнішого застосування реактивних безпілотників, повідомляє Bloomberg.

"Із серпня Росія суттєво скоротила їх використання на користь реактивних безпілотників, що може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для ударів по українській енергетичній та тепловій інфраструктурі в холодний період, який зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада", – йдеться в повідомленні.

Європейські союзники вже передають Україні запасні частини для електростанцій та обладнання для систем опалення.

Водночас важливим чинником підготовки до зими залишається забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

Зокрема за інформацією агентства, європейські лідери планують закликати президента США Дональда Трампа надати Україні більше систем Patriot під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони також мають намір закликати Велику Британію, Японію та інші країни надати фінансову підтримку Києву.

Можливим способом зменшити ризики для української енергетики Bloomberg називає енергетичне перемир'я, за якого Росія припинила б удари по енергетичній інфраструктурі України, а Київ – удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас наразі мало ознак того, що очільник Кремля Володимир Путін погодиться на таку угоду.