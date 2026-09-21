Окупанти заявили про аномально високу явку під час незаконного голосування на ТОТ України – ЦПД

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України заявили про аномально високу явку під час незаконного голосування, водночас у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України наголошують, що такі показники є заздалегідь спланованим пропагандистським трюком.

За даними пресслужби ЦПД, представники окупаційних виборчих комісій заявили, що явка на ТОТ Донецької області нібито перевищила 81%, Луганської області – майже 80%, Запорізької області – понад 79%, а Херсонської області – 74,6%. Для порівняння, за даними Центральної виборчої комісії РФ, яка організувала незаконні вибори, підсумкова явка в РФ становила близько 56,6%.

У ЦПД зазначили, що такі "рекордні" показники мають створити враження, нібито населення окупованих українських регіонів виявляє значний інтерес до російських політичних процесів, а самі території "успішно інтегруються" до РФ. "Насправді ж псевдовибори проходили в умовах воєнної окупації, тотального примусу та за повної відсутності незалежного спостереження", – наголосили в Центрі.

За інформацією пресслужби, показники явки формувалися, зокрема, за допомогою подворових обходів, під час яких представників виборчих комісій супроводжували озброєні російські військові.

У ЦПД наголосили, що голосування на тимчасово окупованих територіях України залишається нелегітимним, а його результати не мають юридичної ваги.