Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти заявили про аномально високу явку під час незаконного голосування на ТОТ України – ЦПД

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України заявили про аномально високу явку під час незаконного голосування, водночас у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України наголошують, що такі показники є заздалегідь спланованим пропагандистським трюком.

За даними пресслужби ЦПД, представники окупаційних виборчих комісій заявили, що явка на ТОТ Донецької області нібито перевищила 81%, Луганської області – майже 80%, Запорізької області – понад 79%, а Херсонської області – 74,6%. Для порівняння, за даними Центральної виборчої комісії РФ, яка організувала незаконні вибори, підсумкова явка в РФ становила близько 56,6%.

У ЦПД зазначили, що такі "рекордні" показники мають створити враження, нібито населення окупованих українських регіонів виявляє значний інтерес до російських політичних процесів, а самі території "успішно інтегруються" до РФ. "Насправді ж псевдовибори проходили в умовах воєнної окупації, тотального примусу та за повної відсутності незалежного спостереження", – наголосили в Центрі.

За інформацією пресслужби, показники явки формувалися, зокрема, за допомогою подворових обходів, під час яких представників виборчих комісій супроводжували озброєні російські військові.

У ЦПД наголосили, що голосування на тимчасово окупованих територіях України залишається нелегітимним, а його результати не мають юридичної ваги.

#явка #тот #вибори #рф #цпд
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати
Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати