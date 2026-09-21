Низка потягів по всій Україні затримується на 2-16 годин - "Укрзалізниця"

Рух низки потягів АТ "Укрзалізниці" по всій країні здійснюється із затримкою на 2-16 годин, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у понеділок.

Згідно з останніми оновленнями станом на 10:43, найбільшу затримку у русі має потяг 121/122 Миколаїв Пас. - Київ-Пас. – 16 год. 33 хв., а також 109/110 Миколаїв Пас. – Львів – 12 год. 37 хв., тоді як потяги 233/234 Кривий Ріг-Головний – Чернівці та 293/294 Кривий Ріг-Головний – Рахів здійснюють рух із затримкою на 11 год. 58 хв.

Щодо інших потягів, то 3/4 Дніпро-Головний – Ужгород затримується на 10 год. 24 хв., 285/286 Львів - Дніпро-Головний та 41/42 Трускавець - Дніпро-Головний курсують із затримкою на 7 год. 36 хв.

"Укрзалізниця" уточнює, що затримку потягів розраховано автоматично, тому можуть бути зміни. Серед іншого зазначається, під час тривог, евакуацій та об’їздів затримка руху потягів може зростати, а коли потяг пришвидшується – скорочуватися.

На сайті компанії з інформується, що загалом рух із затримкою здійснюють близько 50 потягів по всій Україні.