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Події

Негода знеструмила 20 н.п. на Тернопільщині, внаслідок атак РФ є нові відключення ще в трьох областях

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Негода знеструмила 20 н.п. на Тернопільщині, внаслідок атак РФ є нові відключення ще в трьох областях

Станом на ранок 21 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді дощу та вітру повністю або частково були знеструмлені 20 населених пунктів на Тернопільщині, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі", – зазначили в компанії.

За інформацією системного оператора, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок понеділка є нові знеструмлення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Наразі там, де дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Як доповнили в "Укренерго", споживання електроенергії останніми днями відповідає сезонним показникам.

#регіони #знеструмлення
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