ДБР викрило службову недбалість під час військових закупівель зі збитками понад 2 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідували два випадки службової недбалості під час закупівель для військових підрозділів, загальні збитки державі перевищили 2 млн грн.

"На Київщині через неналежну перевірку поставленого обладнання військова частина отримала дешевшу та гіршу за характеристиками техніку, ніж передбачав договір", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

Збитки державі перевищили 1 млн грн. На даний час, як інформують у відомстві, обвинувальний акт щодо заступника командира військової частини скеровано до суду.

Ще понад 1 млн грн збитків, як повідомляє Бюро, завдано під час закупівлі армованої колючої загорожі для підрозділу Нацгвардії.

"Посадовець не провів належного аналізу ринкових цін, унаслідок чого товар придбали за завищеною вартістю", – уточнюється в повідомленні.

Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).