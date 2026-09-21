Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДБР викрило службову недбалість під час військових закупівель зі збитками понад 2 млн грн

1 хв читати
Додати як джерело
ДБР викрило службову недбалість під час військових закупівель зі збитками понад 2 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідували два випадки службової недбалості під час закупівель для військових підрозділів, загальні збитки державі перевищили 2 млн грн.

"На Київщині через неналежну перевірку поставленого обладнання військова частина отримала дешевшу та гіршу за характеристиками техніку, ніж передбачав договір", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

Збитки державі перевищили 1 млн грн. На даний час, як інформують у відомстві, обвинувальний акт щодо заступника командира військової частини скеровано до суду.

Ще понад 1 млн грн збитків, як повідомляє Бюро, завдано під час закупівлі армованої колючої загорожі для підрозділу Нацгвардії.

"Посадовець не провів належного аналізу ринкових цін, унаслідок чого товар придбали за завищеною вартістю", – уточнюється в повідомленні.

Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

#збитки #закупівля
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати
Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати