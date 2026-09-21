Зеленський: РФ продовжує ескалацію, Україна закликатиме до спільних зусиль заради миру на Генасамблеї ООН

Реагуючи на російські обстріли Запоріжжя та Лозової Харківської області, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ продовжує ескалаційні кроки, та наголосив на необхідності посилення тиску на агресора й паралельної роботи дипломатії для припинення війни.

"Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну", – повідомляється у дописі президента у Facebook у понеділок.

За словами Зеленського, російський обстріл Запоріжжя тривав від вечора. Унаслідок ударів пошкоджено житлові дев'ятиповерхові будинки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на ранок відомо про п'ятьох поранених, частину жителів евакуювали.

У Лозовій Харківської області внаслідок удару дрона загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Загалом увечері та протягом ночі російські війська завдали ударів по десяти областях України.

Президент наголосив, що необхідно продовжувати тиск на РФ для припинення війни, а дипломатія має працювати паралельно.

"Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває", – сказав Зеленський.

За його словами, під час Генеральної асамблеї ООН Україна говоритиме про те, як спільними зусиллями прийти до миру.

"Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери", – наголосив президент.