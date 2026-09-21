СБУ затримала ворожого агента, який працевлаштувався на декілька заводів у Дніпрі для коригування ударів по них

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило ще одного агента російської воєнної розвідки у Дніпрі: завербований ворогом електрик допомагав готувати повітряні удари по місцевих об'єктах.

"За останній час фігурант змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на військово-промисловий комплекс України. Як тільки агент працевлаштувався у компанію, насправді пов'язану із оборонним сектором, СБУ його затримала", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За матеріалами справи, володіючи ситуацією "зсередини", агент креслив для окупантів картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади зберігання продукції.

Також, як зазначають у відомстві, чоловік доповідав ворогу про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств.

"Встановлено, що окрім шпигування на підприємствах, фігурант намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові атаки рф по пунктах базування ЗСУ та Служби безпеки України", – інформують в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання.

У фігуранта вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів із "зв'язковим" воєнної розвідки РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили слідчі Головного управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.