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Події

Удар РФ по сільгосппідприємству в Семенівці знищив ангар, пошкодив техніку та склади, постраждала худоба

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Внаслідок російського удару з реактивної системи залпового вогню по сільгосппідприємству в місті Семенівка Чернігівської області знищено ангар із соломою, пошкоджено техніку та складські приміщення, постраждала велика рогата худоба, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень росіяни з РСЗВ атакували сільгосппідприємство в Семенівці. Повністю знищений ангар із соломою, пошкоджена техніка й складські приміщення. Постраждала велика рогата худоба", – написав Чаус у понеділок в Телеграм-каналі.

Загалом за добу ворог завдав 18 ударів по Чернігівській області. Під атакою перебували прикордонні громади, найбільше ударів було завдано FPV-дронами.

#чернігівська #наслідки #атака
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