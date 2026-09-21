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Троє людей загинули, 12 дістали поранення внаслідок російських ударів по Донеччині – поліція

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Троє людей загинули, 12 дістали поранення внаслідок російських ударів по Донеччині – поліція
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 20 вересня загинули троє людей, ще 12 цивільних дістали поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України в Телеграм.

За добу поліція зафіксувала 1 323 обстріли по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували дев'ять населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Біленьке, Новодонецьке, Ясногірка, Андріївка, Микільське та Петрівка Друга.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 52 цивільні об'єкти, зокрема 30 житлових будинків.

"Краматорськ витримав 17 обстрілів. Росіяни вдарили по місту трьома бомбами "КАБ-250", дронами й артилерією – вбили жінку, ще 10 людей поранили. Пошкоджено 16 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 3 заклади освіти, гараж, 6 цивільних авто і автобус", – наголосили у відомстві.

В Андріївці загинула одна людина. У Микільському внаслідок двох атак FPV-дронами загинула ще одна людина, пошкоджено трактор та автомобіль.

У Дружківці двоє цивільних постраждали внаслідок влучання бомби та дрона. На Новодонецьке російські війська скинули чотири авіабомби "КАБ-250", пошкодивши дев'ять багатоквартирних будинків та два заклади освіти.

Крім того, у Слов'янську пошкоджено магазин, у Біленькому – об'єкт інфраструктури, у Петрівці Другій – цивільну вантажівку.

#донецька #жертви #атаки
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