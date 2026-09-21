Рада церков закликає міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в Олешках на Херсонщині

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликає міжнародну релігійну спільноту і міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в окупованому місті Олешки Херсонської області і сприяти евакуації мешканців.

"Місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. Востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Виходячи з різних даних в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в "сірій зоні" поруч з лінією фронту", – йдеться в повідомленні Ради.

У зв'язку із цим ВРЦіРО звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої ради церков, до Всесвітнього євангельського альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом "піднести свій голос" і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині.

Також там закликали держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець заявляє, що російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки в тимчасово окупованій частині Херсонської області, що наразі залишається в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів.