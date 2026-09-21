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Події

Росія атакувала залізничний вокзал на Харківщині, постраждалих немає

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Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Лозовій Харківської області, постраждалих серед пасажирів та залізничників немає, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниці" у Facebook.

"Найважливіше: всі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову, перебували в укриттях. Коли безпекова ситуація дозволить - ми точно наведемо лад і точно знову тут лунатиме дитячий сміх", - написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook у понеділок.

Як повідомлялось, у ніч проти понеділка російські ударні безпілотники атакували Лозову, є загиблий і постраждалі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору та залізничної інфраструктури. Спалахнули дві пожежі, зокрема у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку горів дах на площі 200 кв. м. Крім того, зазнали руйнувань конструкції квартир на другому поверсі.

#вокзал #залізниця #обстріл #лозова
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